Büyükşehir’den köylere futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şehirde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’e bağlı Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar köylerinde futbol sahası yapılıyor.
TAMAMLANMA AŞAMASINDA
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yapılan Nebihocalar futbol sahası 42x24 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilen futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Sarışeyh futbol sahası ise 15x28 ölçülerinde inşa edildi. Sentetik çim halısı serilen proje kapsamında sahanın etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Tamamlanma aşamasına gelen sahalar, kısa süre hizmete açılarak kırsaldaki gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Gençler bu sahalarda turnuvalar düzenleyip spor faaliyetleri gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.