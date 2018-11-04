Periler ‘ÜNİVERSİTE’ sınavında terleyecek

İzmit Belediyespor, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde, Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımını 102-71 yenmiş ve ikinci galibiyetini almıştı. Bugün zorlu İstanbul deplasmanında İstanbul Üniversitesi ile Avcılar kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda maça çıkacak. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Antrenör Mert Köprücü yönetiminde, hafta başından itibaren günde çift idman yaparak maça hazırlanan İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, zorlu maçı kazanarak dördüncü maçında üçüncü zaferini elde etmek istiyor.