İzmit Belediyespor, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde, Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımını 102-71 yenmiş ve ikinci galibiyetini almıştı. Bugün zorlu İstanbul deplasmanında İstanbul Üniversitesi ile Avcılar kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda maça çıkacak. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Antrenör Mert Köprücü yönetiminde, hafta başından itibaren günde çift idman yaparak maça hazırlanan İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, zorlu maçı kazanarak dördüncü maçında üçüncü zaferini elde etmek istiyor.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 12:14 TSİ )
Periler ‘ÜNİVERSİTE’ sınavında terleyecek
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, bugün İstanbul’da, Kocaeli kenti bayan basketbolunun ezeli rakiplerinden İstanbul Üniversitesi ile karşılaşacak ve müsabaka 16.00’a başlayacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz