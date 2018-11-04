Kocaeli Bayan, Denizli’de

Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde İlimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta M.Ali Kağıtçı stadında oynanması gereken Ovacıkspor maçına rakip maça çıkmayınca hükmen kazandı. İlk hafta da Aksaray deplasmanından 1-1’lik skor ve 1 puanla dönen kadınlar, bugün Denizli Belediye ile deplasmanda karşılaşıyor. Denizli’de oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. Kocaeli Bayan futbol takımı dün, yorucu yolculuk sonrasında Denizli’ye ulaştı ve kampa girdi.