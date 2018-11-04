Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde İlimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta M.Ali Kağıtçı stadında oynanması gereken Ovacıkspor maçına rakip maça çıkmayınca hükmen kazandı. İlk hafta da Aksaray deplasmanından 1-1’lik skor ve 1 puanla dönen kadınlar, bugün Denizli Belediye ile deplasmanda karşılaşıyor. Denizli’de oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. Kocaeli Bayan futbol takımı dün, yorucu yolculuk sonrasında Denizli’ye ulaştı ve kampa girdi.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 12:17 TSİ )
Kocaeli Bayan, Denizli’de
Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde İlimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta M.Ali Kağıtçı stadında oynanması gereken Ovacıkspor maçına rakip maça çıkmayınca hükmen kazandı.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz