AKP Kocaeli Milletvekili Av. Emine Macit Zeybek, son zamanlarda kazaların artış yaşandığı ve kent gündeminde önemli yer tutan Kandıra Yolu’nu MKYK’ya taşıdı. Milletvekili Zeybek, Kandıra’ya yapılacak olan duble yolun son durumu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verdi. Zeybek, “Kandıra yoluyla ilgili sıkıntıları bizzat ilettim. Cumhurbaşkanımız proje hakkında detaylı bilgi aldı ve bu konunun yakından takipçisi olacağını ifade etti. Bu konu bizim de takibimizde" ifadelerine yer verdi.
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"Ölüm yoluna" Erdoğan el atıyor!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Kandıra Yolu gündeme geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz