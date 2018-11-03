"Ölüm yoluna" Erdoğan el atıyor!

AKP Kocaeli Milletvekili Av. Emine Macit Zeybek, son zamanlarda kazaların artış yaşandığı ve kent gündeminde önemli yer tutan Kandıra Yolu’nu MKYK’ya taşıdı. Milletvekili Zeybek, Kandıra’ya yapılacak olan duble yolun son durumu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verdi. Zeybek, “Kandıra yoluyla ilgili sıkıntıları bizzat ilettim. Cumhurbaşkanımız proje hakkında detaylı bilgi aldı ve bu konunun yakından takipçisi olacağını ifade etti. Bu konu bizim de takibimizde" ifadelerine yer verdi.