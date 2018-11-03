KOTO’dan nezaket ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve 12. Komite otomotiv üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası 12. Komite (otomotiv) 1.sıra meclis üyesi adayı olarak seçime giren İzmit’in köklü esnaflarından Oto 41 Otomotiv LTD. ŞTİ’nin sahibi Yusuf Hazer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Kooperatif Başkan Yardımcısı Sadi Akçelik ve esnaflar da hazır bulundu. Ekonomi ve güncel konuların konuşulduğu nezaket ziyaretinde konuşan Yusuf Hazer, “Yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnun olduk. Önümüzdeki seçimlerde Kocaeli ticaretinde katma değer sağlayacak güzel projelerle iş birliği ve güç birliği adı altında elimizden geldiği kadar katı sağlayacağız” dedi. Nuri AKÇAHARMAN