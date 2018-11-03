CHP’li Serab Baykurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

Körfez ilçesinde geniş kesim tarafından tanınan ve sevilen eğitimci, CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Serab Baykurt, Ankara’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Baykurt, Kılıçdaroğlu’na bugüne kadarki çalışmalarını ve aday olduğu taktirde yapacaklarını bir dosya halinde sundu. Baykurt, Kılıçdaroğlu’ne, Körfez ilçede belediye seçimlerini kazandığı takdirde Kocaeli’nin 2. Leyla Atakan’ı olacağını, partinin başarılı olması için gece gündüz çok çalışacağını iletti.

Kadınlara ve gençlere önem veriyoruz

Baykurt'u sıcak ilgiyle karşılayan Kılıçdaroğlu ise kadınların siyasete atılmasını memnuniyetle karşıladığını, yerel ve genel seçimlerde kadınlara ve gençlere daha çok önem verdiklerini ifade etti. "Seçimler kadınlar ve gençlerimiz sayesinde kazanılır" diyen CHP ldieri, "Sizlerden çok çalışmanızı ve seçimleri kazanmanızı istiyorum” dedi. Baykurt ziyaret sonrası kendilerini kabul eden Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.