01 Kas 2023 - 09:51- Asayiş G: 01 Kas 2023 - 10:59

İşçi servisi kazası: 14 yaralı

Çayırova'da işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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İşçi servisi kazası: 14 yaralı mask
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Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Şekerpınar istikametinde seyreden S.D'nin kullandığı 34 LDZ 775 plakalı işçi taşıyan minibüs, yol kenarında duran İ.C. idaresindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı.Kazada, sürücüler ve minibüsteki 9 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.
# Ambulans, sağlık

01 Kas 2023 - 09:51 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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