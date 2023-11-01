Kandıra Kefken’e parke yollar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Kefken Mahallesi Yunus ve Cansuyu Sokakta altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği yolda parke imalatları yapıldı. Yunus Sokakta tamamlanan çalışmalar Cansuyu Sokakta devam ediyor. 11 bin 400 metrekare parke imalatı yapılan her iki sokakta deforme olan yollar yenilenen parke çalışmalarıyla düzeltildi.