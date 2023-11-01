01 Kas 2023 - 10:07- Gündem

Kandıra Kefken’e parke yollar

Büyükşehir tarafından Kandıra Kefken Mahallesi Yunus ve Cansuyu Sokakta parke çalışması yapıldı  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kandıra Kefken’e parke yollar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Kefken Mahallesi Yunus ve Cansuyu Sokakta altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği yolda parke imalatları yapıldı. Yunus Sokakta tamamlanan çalışmalar Cansuyu Sokakta devam ediyor. 11 bin 400 metrekare parke imalatı yapılan her iki sokakta deforme olan yollar yenilenen parke çalışmalarıyla düzeltildi.
# Büyükşehir, Kandıra Kefken Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi

01 Kas 2023 - 10:07 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.888.931 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL