Coşkun Aral, jürilik yaptı

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren SEPAŞ Enerji’nin, doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğraf sanatıyla en iyi aktaran kişiyi bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasında seçilen eserler Symbol AVM’de sergilenmeye başlandı. 2-9 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin açılışı, SEPAŞ Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, jüri başkanı duayen fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, jüri üyeleri, finalistler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.
“BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM”
Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da, hizmetlerimizin yanı sıra sosyal projelerimizle de var olmanın önemine inanıyoruz” dedi. Yarışmanın Jüri Başkanı Coşkun Aral da projeden gurur duyduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatı bir araçtır. Ancak bu araçla ortaya çıkan değerler kalıcıdır. Böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duydum” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz