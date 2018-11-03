Coşkun Aral, jürilik yaptı

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren SEPAŞ Enerji’nin, doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğraf sanatıyla en iyi aktaran kişiyi bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasında seçilen eserler Symbol AVM’de sergilenmeye başlandı. 2-9 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin açılışı, SEPAŞ Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, jüri başkanı duayen fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, jüri üyeleri, finalistler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

“BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM”

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da, hizmetlerimizin yanı sıra sosyal projelerimizle de var olmanın önemine inanıyoruz” dedi. Yarışmanın Jüri Başkanı Coşkun Aral da projeden gurur duyduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatı bir araçtır. Ancak bu araçla ortaya çıkan değerler kalıcıdır. Böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duydum” diye konuştu.