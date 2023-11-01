01 Kas 2023 - 10:12- Ekonomi

Benzine indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine 67 kuruşluk indirim geldi.
Benzine indirim geldi mask

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya düştü.Motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor.

Kaynak: birgün
# benzin, Akaryakıt, Zam

01 Kas 2023 - 10:12 - Ekonomi

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