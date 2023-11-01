Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi.İndirim sonrası benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya düştü.Motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor.

Kaynak: birgün