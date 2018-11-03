İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu yeni dönem çalışmalarına Şef Erbil Aydın yönetiminde başladı. 36’sı kadın, 18’i de erkek solistten oluşan koro, çalışmalarını Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çarşamba akşamları 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Keman, kanun ve ritim sazları eşliğinde neşe içinde çalışmalarını sürdüren koronun önümüzdeki aylarda ücretsiz konserler düzenleyeceği kaydedildi.
Bugün 12:48 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:50 TSİ )
Halk Müziği Korosu konsere hazırlanıyor
İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu yeni dönem çalışmalarına Şef Erbil Aydın yönetiminde başladı.
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Bugün 12:48 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz