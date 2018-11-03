Gölcük’ün trafik düzeni açısından önem arz eden, merkezi Kavaklı’ya, otogara, adliyeye bağlayan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin genişlemesi için hayata geçirilecek proje de artık engel kalmadı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım için ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapatıldı, giriş çıkışlar engellendi ve sonrasında yıkım aracı, tazyikli suyun yardımı ile yıkıma başladı. Çalışmalara Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, katılarak yıkımı yerinde izledi. Başkan Ellibeş, Gölcük’ü daha iyi bir görünüme kavuşturmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.
Bugün 12:49 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:50 TSİ )
Başkan Ellibeş’ten yıkım ekibine ziyaret
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin yol genişletme çalışmalarına katılarak, yapılan uygulamaları yerinde inceledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:49 TSİ - Gündem
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz