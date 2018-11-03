Başkan Ellibeş’ten yıkım ekibine ziyaret

Gölcük’ün trafik düzeni açısından önem arz eden, merkezi Kavaklı’ya, otogara, adliyeye bağlayan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin genişlemesi için hayata geçirilecek proje de artık engel kalmadı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım için ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapatıldı, giriş çıkışlar engellendi ve sonrasında yıkım aracı, tazyikli suyun yardımı ile yıkıma başladı. Çalışmalara Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, katılarak yıkımı yerinde izledi. Başkan Ellibeş, Gölcük’ü daha iyi bir görünüme kavuşturmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.