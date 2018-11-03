Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:51 TSİ )

Kadınlar Kulübü’ne Aksoy’dan teşekkür

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ eğitimi verildi. Eğitime katılan Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, çalışmalarından dolayı Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü’ne teşekkür etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Kartepeli kadınlara eğitim verilmeye aralıksız devam ediliyor. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ev sahipliğinde Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” münasebetiyle Maşukiye Mahalle Konağı’nda düzenlenen eğitime Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’da katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Maşukiye Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen programa Hülya Aksoy’un yanı sıra; Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun ve eşi, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve eşi, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kartepe Belediyesi meclis üyeleri Nebahat Kılıç, Sevim Balaban, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü Koordinatörü Nurdan Köksal, Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri eğitmenleri ve kadınlar katıldı. Düzenlenen eğitim programında yapılan çalışmalara dolayı teşekkür eden Hülya Aksoy, bu tür programların sürmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün 12:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı mask
AKP'de aday adaylığı şartları açıklandı
Muhtarlar karakolu geri istiyor! mask
Muhtarlar karakolu geri istiyor!
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması mask
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek
Körfez’e 400 milyon liralık yatırım yapıldı mask
Körfez’e 400 milyon liralık yatırım yapıldı
Ufka Yolculuk 7’nin kayıtları başladı mask
Ufka Yolculuk 7’nin kayıtları başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti mask
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL