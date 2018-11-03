Kadınlar Kulübü’ne Aksoy’dan teşekkür

Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Kartepeli kadınlara eğitim verilmeye aralıksız devam ediliyor. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ev sahipliğinde Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” münasebetiyle Maşukiye Mahalle Konağı’nda düzenlenen eğitime Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’da katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Maşukiye Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen programa Hülya Aksoy’un yanı sıra; Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun ve eşi, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve eşi, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kartepe Belediyesi meclis üyeleri Nebahat Kılıç, Sevim Balaban, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü Koordinatörü Nurdan Köksal, Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri eğitmenleri ve kadınlar katıldı. Düzenlenen eğitim programında yapılan çalışmalara dolayı teşekkür eden Hülya Aksoy, bu tür programların sürmesi gerektiğini ifade etti.