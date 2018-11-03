Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Özel Seymen Anadolu Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘Başkomutanın İzinde’ adlı Afyonkarahisar gezisine katıldı. Seymen Koleji öğrencileri ilk olarak Bozüyük’teki Metris Tepe Anıtı’nı, daha sonra Afyonkarahisar’daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Kocatepe Anıtı, Şuhut’taki Atatürk Evi, Agâh Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Yzb. Şekip Efendi Şehitliği, İlk Hedef Anıtı ile Dumlupınar Şehitliği ziyaret etti.
Bugün 12:51 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:52 TSİ )
Seymenli gençler Afyon’u gezdi
Afyonkarahisar ‘Başkomutanın İzinde’ gezisinde Özel Seymenli öğrenciler, Cumhuriyetin hangi şartlarda kazanıldığını yerinde görerek, Atatürk ile silah arkadaşlarına minnet ve özlemlerini sunma fırsatı buldu.
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Bugün 12:51 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz