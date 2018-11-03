Seymenli gençler Afyon’u gezdi

Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Özel Seymen Anadolu Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘Başkomutanın İzinde’ adlı Afyonkarahisar gezisine katıldı. Seymen Koleji öğrencileri ilk olarak Bozüyük’teki Metris Tepe Anıtı’nı, daha sonra Afyonkarahisar’daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Kocatepe Anıtı, Şuhut’taki Atatürk Evi, Agâh Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Yzb. Şekip Efendi Şehitliği, İlk Hedef Anıtı ile Dumlupınar Şehitliği ziyaret etti.