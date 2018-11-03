Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:51 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:52 TSİ )

Seymenli gençler Afyon’u gezdi

Afyonkarahisar ‘Başkomutanın İzinde’ gezisinde Özel Seymenli öğrenciler, Cumhuriyetin hangi şartlarda kazanıldığını yerinde görerek, Atatürk ile silah arkadaşlarına minnet ve özlemlerini sunma fırsatı buldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Özel Seymen Anadolu Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘Başkomutanın İzinde’ adlı Afyonkarahisar gezisine katıldı. Seymen Koleji öğrencileri ilk olarak Bozüyük’teki Metris Tepe Anıtı’nı, daha sonra Afyonkarahisar’daki Başkomutan Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Kocatepe Anıtı, Şuhut’taki Atatürk Evi, Agâh Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Yzb. Şekip Efendi Şehitliği, İlk Hedef Anıtı ile Dumlupınar Şehitliği ziyaret etti.

Bugün 12:51 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Seymenli gençler Afyon’u gezdi mask
Seymenli gençler Afyon’u gezdi
Halk Müziği Korosu konsere hazırlanıyor mask
Halk Müziği Korosu konsere hazırlanıyor
Bu hafta vizyona 5 yeni film giriyor mask
Bu hafta vizyona 5 yeni film giriyor
İzmit'te Cumhuriyet coşkusu mask
İzmit'te Cumhuriyet coşkusu
Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu mask
Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu
100 sanatçı 100 eser "Cumhuriyet"te buluştu mask
100 sanatçı 100 eser "Cumhuriyet"te buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı! mask
Çayırovalı baba, oğluna kurşun yağdırdı!
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak mask
Hukuk fakültesi Körfez'e taşınacak
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI! mask
8. sınıf öğrencisine KÖPEK SALDIRDI!

GALERİ

Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor mask
Fenerbahçeli Şener'in yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor mask
Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış mask
İzmit’in en büyük kültür merkezine nikahlı açılış
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti mask
Taraftarlar derbiyi bıraktı hastaneye akın etti
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti mask
Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL