Baran’dan üçüzlere ‘Hoş geldin’ hediyesi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kısa bir süre önce Tuğba- Yunus Emre çiftinin dünyaya gelen üçüz bebekleri Afra Nur, Nisa Nur ve Yiğit bebeklere hoş geldin dedi. Bebekler için özel olarak hazırlanan hediye paketlerini aileye teslim etti. Körfez Belediyesi, ‘Hoş geldin Bebek’ projesi; vatandaşları, özellikle genç çiftleri çok memnun ederken, başkan İsmail Baran görevli personelle birlikte aileleri ve yeni doğmuş bebekleri sık sık ziyaret ediyor. Yaptığı ziyarette konuşan Başkan İsmail Baran, “Kıymetli genç kardeşlerimi çocukları vesilesiyle tebrik ediyorum. Allah evlatlarına ve onlara hayırlı uzun ömür nasip etsin “ şeklinde konuştu. Yunus Emre ve Tuğba çifti, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve belediye personeline teşekkür etti.