Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kısa bir süre önce Tuğba- Yunus Emre çiftinin dünyaya gelen üçüz bebekleri Afra Nur, Nisa Nur ve Yiğit bebeklere hoş geldin dedi. Bebekler için özel olarak hazırlanan hediye paketlerini aileye teslim etti. Körfez Belediyesi, ‘Hoş geldin Bebek’ projesi; vatandaşları, özellikle genç çiftleri çok memnun ederken, başkan İsmail Baran görevli personelle birlikte aileleri ve yeni doğmuş bebekleri sık sık ziyaret ediyor. Yaptığı ziyarette konuşan Başkan İsmail Baran, “Kıymetli genç kardeşlerimi çocukları vesilesiyle tebrik ediyorum. Allah evlatlarına ve onlara hayırlı uzun ömür nasip etsin “ şeklinde konuştu. Yunus Emre ve Tuğba çifti, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve belediye personeline teşekkür etti.
Bugün 12:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:53 TSİ )
Baran’dan üçüzlere ‘Hoş geldin’ hediyesi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Baran son olarak, Tuğba-Yunus Emre çiftinin üçüz bebeklerini kucağına aldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:51 TSİ - Gündem
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz