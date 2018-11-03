ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları öğrencileri ‘Yazarlarla Buluşuyorum’ etkinlikleri kapsamında geçen yıl Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfının düzenlemiş olduğu 2017 Çocuk Edebiyatı ödülünü alan çocuk ve gençlik edebiyatının usta yazar ve şairlerinden Mavisel Yener ile buluştu. Sınıf düzeylerine göre sınıf öğretmenleri ile yaptıkları etkinlikler sonrasında yazarla birlikte atölye çalışmaları, söyleşiler yapan öğrenciler yazara eserlerini imzalatarak kitap dünyasındaki yolculuklarını keyifle tamamladılar. Öğrencilerden gelen tüm soruları yanıtlayan Yener, "Başarılı olmak için mutlaka kitap okuyun ve günlük tutun" önerisinde bulundu. Okuldan ayrılırken öğrencilerin farkındalığından çok etkilendiğini ve birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Bugün 12:52 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:54 TSİ )
KYÖD Okulları Yener’i ağırladı
Çocuk ve gençlik edebiyatının usta isimlerinden olan Mavisel Yener, düzenlenen programla ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları öğrencileri ile bir araya geldi.
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Bugün 12:52 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz