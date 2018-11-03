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KYÖD Okulları Yener’i ağırladı

Çocuk ve gençlik edebiyatının usta isimlerinden olan Mavisel Yener, düzenlenen programla ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları öğrencileri ile bir araya geldi.

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ODTÜ GV Özel KYÖD Okulları öğrencileri ‘Yazarlarla Buluşuyorum’ etkinlikleri kapsamında geçen yıl Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfının düzenlemiş olduğu 2017 Çocuk Edebiyatı ödülünü alan çocuk ve gençlik edebiyatının usta yazar ve şairlerinden Mavisel Yener ile buluştu. Sınıf düzeylerine göre sınıf öğretmenleri ile yaptıkları etkinlikler sonrasında yazarla birlikte atölye çalışmaları, söyleşiler yapan öğrenciler yazara eserlerini imzalatarak kitap dünyasındaki yolculuklarını keyifle tamamladılar. Öğrencilerden gelen tüm soruları yanıtlayan Yener, "Başarılı olmak için mutlaka kitap okuyun ve günlük tutun" önerisinde bulundu. Okuldan ayrılırken öğrencilerin farkındalığından çok etkilendiğini ve birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugün 12:52 TSİ - Eğitim

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