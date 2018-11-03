KO-MEK’e bilinçli medya semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında KO-MEK kurs merkezi sorumlularına bilinçli medya kullanımı konusunda eğitim semineri verildi. Aile Eğitim Programı eğitmeni İnci Türengül tarafından verilen seminerde ailelerin, çocuklarının sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmaları istendi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, KO-MEK Yönetim Merkezi personeli ve kurs merkezi sorumluları katıldı.