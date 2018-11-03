Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında KO-MEK kurs merkezi sorumlularına bilinçli medya kullanımı konusunda eğitim semineri verildi. Aile Eğitim Programı eğitmeni İnci Türengül tarafından verilen seminerde ailelerin, çocuklarının sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmaları istendi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, KO-MEK Yönetim Merkezi personeli ve kurs merkezi sorumluları katıldı.
Bugün 12:53 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:54 TSİ )
KO-MEK’e bilinçli medya semineri
KO-MEK personeline, ‘Aile Eğitim Programı’ kapsamında, çocukların sosyal medya kullanımının yakın takibe alınması gerektiğini anlatan seminer verildi.
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Bugün 12:53 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz