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Kartepeli Havva Teyze'nin mutluluğu

Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, bu hafta 77 yaşında ki Havva Kara’yı ziyaret ettiler. Ziyaretten çok memnun kalan Havva teyze, ekip üyeleriyle birlikte ekmek pişirip sohbet etti.

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Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat Birimi, Kartepeli büyüklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Bahri Özyılmaz ve Alo Evlat Ekibi, son olarak 77 yaşında ki Havva Kara’ya misafir oldular. Alo Evlat ekibi Havva teyzenin ekmek pişirmesine, ev işlerine yardım ettikten sonra kahve eşliğinde sohbet ettiler.

KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI

Cuma günü Alo Evlat ekibi evinde misafir eden Havva Kara, “Soframız sıcak ekmeksiz olmaz diyerek” yılların verdiği yorgunluğa rağmen, kendi elleriyle yoğrulan ekmek hamuru fırına sürdü. Havva teyzenin heyecanına ortak olan Alo Evlat ekibi, Havva anneye ekmek pişirmekte ve mutfakta yardım ettiler. Evladını elim bir hastalık sonrasında kaybeden Havva Kara, iki torununa bakmasının yanı sıra onları geleceğe hazırlıyor.  

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