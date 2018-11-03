Genel Organizasyonun Server Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Organizasyonu ise Lider Gençli İzcilik ve Spor Kulübü, KİHMED ve İLKÇEV tarafından yürütülen, uluslararası çapta ücretsiz olarak düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın yedincisi için başvurular başladı. Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışma bu yıl yeni sınav sistemine geçti. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.
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Ufka Yolculuk 7’nin kayıtları başladı
Genel Organizasyonun Server Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Organizasyonu ise Lider Gençli İzcilik ve Spor Kulübü, KİHMED ve İLKÇEV tarafından yürütülen, uluslararası çapta ücretsiz olarak düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın yedincisi için başvurular başladı.
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Bugün 12:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz