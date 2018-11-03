Minik öğrencilerden dostlarımıza ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile sokak hayvanlarının bakımını yapıyor. Gebze ve Kandıra’da hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevlerini, kentimizin çeşitli bölgelerindeki 52 okuldan 2 bin 220 öğrenci ziyaret etti. Öğrencilere ‘Sokak Hayvanlarıyla Doğru İletişim Eğitimi’ verildi.

HAYVANLARLA DOĞRU İLETİŞİM

Kocaeli’nin çeşitli ilçelerindeki okullardan hayvan bakımevlerini ziyaret eden öğrencilere, bakım evlerinin konferans salonlarında ‘Sokak Hayvanlarıyla Doğru İletişim Eğitimi’ veriliyor. Eğitim sonunda öğrencilere Hayvanlarla Doğru İletişim Kitabı hediye ediliyor. Hayvanlarla Doğru İletişim sunumunda; köpekler ile ilgili genel bilgiler, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, neden saldırdıkları ve saldırma durumunda neler yapılması gerekenler aktarılıyor. Ayrıca geçici bakımevi hakkında genel bilgiler, sokak hayvanlarına bakımevinde yapılan işlemler ve neden yapıldığı hakkında bilgiler veriliyor.