İLKÇEV’den görkemli final

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı kapsamında desteklenen, ‘Farkındayız, Farklıyız, Zindeyiz’ isimli projenin kapanış programı önceki günlerde organize edildi. Kalabalık bir davetli topluluğunun izlediği programa Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Celil Demirci, KYK Gebze Yurt Müdürü Resul Kotan, Eğitim-Bir-Sen Gebze Başkanı Fazlı Yağmur, okul müdürleri, parti, STK ve sendika temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Program izci lideri Dinçer Ekinci'nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Proje Koordinatörü Serkan Varen, uyguladıkları proje ile ilgili bilgi verirken proje kapsamında 50 izciye izcilik eğitimi verdiklerini belirtti. Programda söz alan İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin hem ilmi ve fenni konularda çalışma yaptığını hem de kültürel ve sosyal faaliyetler yaparak Sanayi Bölgesi Gebze’de çocuklara ve gençlere yönelik sürekli yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.