İZSANDER’den üyelerine ‘Örnek Mezun Belgesi’

Başkanlığını Halil Atay’ın yaptığı ve 2002 yılında kurulan İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER), başarılarıyla örnek olmuş mezunlara ‘Örnek Mezun Belgesi’ vermeyi sürdürüyor. Dernek yönetimi son olarak İzmit Sanat Okulu mezunu olan Özön Aliminyum Sahibi Hasan Özön’ü ziyaret ederek, mezun belgesini takdim etti. Özön Aliminyum da gerçekleşen törene; İZSANDER Başkanı Halil Atay, yönetim kurulu üyeleri Levent Bahadır, Kemal Şimşir ve İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Özön’e çalışma hayatında başarılar dileyerek ‘Örnek Mezun Belgesi’ni takdim eden Halil Atay,”Meslek liseleri ülkemizin vazgeçilmez ve en önemli eğitim kurumlarından biridir” dedi.