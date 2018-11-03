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Karaosmanoğlu, Darıca’yı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Müftülüğü Osmangazi Merkez Erkek Kur-an kursuna ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu burada yaptığı konuşmada, her alanda donanımlı bireylere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Müftülüğü Osmangazi Merkez Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AKP İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyaretlerde öğrencilerle yakından ilgilenen ve aldıkları dersler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki Darıca ilçemizden daha güçlü, daha bilgi sahibi talebeler yetişecek. Bu Kur'an kursumuzu ilçemize ve Osmangazi Mahallemize kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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