Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Başkanı Nihat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılay Çayırova Şubesi’ni ziyaret ederek Kızılay gönül üyesi oldu. Türk Kızılay’ının bütün Türk halkını kapsayan bir sivil toplum kuruluşu ve tüm dünyanın örnek aldığı bir yardım kurumu olduğunu söyleyen MÜSİAD Gebze Başkanı Nihat Yıldırım, “Türk Kızılay’ı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada mazlumlara yardım elini uzatan en önemli değerlerimizden biri. Bunun yanı sıra, şeffaf ve denetlenebilir yönetim tarzıyla da diğer kurumlarımıza örnek teşkil eden bir yapıda” dedi.
Bugün 13:02 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
MÜSİAD Gebze'den Kızılay’a destek
MÜSİAD Gebze Başkanı Nihat Yıldırım ve yönetimi, Türk Kızılay’ı Çayırova Şubesi’ne giderek Kızılay gönül üyesi olmak için başvuruda bulundu.
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Bugün 13:02 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz