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Vali Aksoy’dan şehit ailesine ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy,  İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli iken 15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişiminde şehadet mertebesine eren  polis memuru Serdar Gökbayrak’ın ailesine ziyarette bulundu.

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Ziyarette; Vali Aksoy’a, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil eşlik etti.

AKSOY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil’in şehidimiz için yaptığı duanın ardından Vali Aksoy, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını veren Şehidimiz Polis Memuru Serdar Gökbayrak’ı ve tüm  şehitlerimizi rahmet ve şükran duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit polis memuru Serdar Gökbayrak’ın ailesi kendilerini yalnız bırakmayan Aksoy’a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyetlerini  belirttiler.

Bugün 13:03 TSİ - Spor

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