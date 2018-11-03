Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, yabancılara yönelik Türkçe dersleriyle, dünyaya dilimizi öğretmeye devam ediyor. KO-MEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli’nde yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgisiyle dolup taşıyor. Biri Ekvadorlu diğeri Filipinli iki yabancı kursiyer, bu eğitim döneminde, Türkçe öğrenmek için KO-MEK’te eğitim almaya başladı. Güney Asya ülkesi Filipinlerden gelen Karen Alissasa Temel ve Güney Amerika ülkesi Ekvador’dan gelen Elizabeth Sabando Almadia KO-MEK Körfez Kurs Merkezi’nde Türkçe öğreniyor. Türkçe’nin zor bir dil olduğunu söyleyen Filipinli Karen Alissasa Temel, “Ama yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım” dedi. Ekvatorlu Elizabeth Sabondo Almadia ise KO-MEK’te oğlu Louis KO-MEK’te çok mutlu olduğunu kaydetti.
Bugün 13:04 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:05 TSİ )
Yabancı öğrenciler KO-MEK ile öğreniyor
Ekvator ve Filipin’den gelerek ilimizde yaşayan yabancı kursiyerler, KO-MEK’te dilimizi öğreniyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:04 TSİ - Eğitim
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz