Yabancı öğrenciler KO-MEK ile öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, yabancılara yönelik Türkçe dersleriyle, dünyaya dilimizi öğretmeye devam ediyor. KO-MEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli’nde yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgisiyle dolup taşıyor. Biri Ekvadorlu diğeri Filipinli iki yabancı kursiyer, bu eğitim döneminde, Türkçe öğrenmek için KO-MEK’te eğitim almaya başladı. Güney Asya ülkesi Filipinlerden gelen Karen Alissasa Temel ve Güney Amerika ülkesi Ekvador’dan gelen Elizabeth Sabando Almadia KO-MEK Körfez Kurs Merkezi’nde Türkçe öğreniyor. Türkçe’nin zor bir dil olduğunu söyleyen Filipinli Karen Alissasa Temel, “Ama yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım” dedi. Ekvatorlu Elizabeth Sabondo Almadia ise KO-MEK’te oğlu Louis KO-MEK’te çok mutlu olduğunu kaydetti.