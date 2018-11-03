Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Gıda, giyim, yakacak, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda Türkiye’nin her ilinde çeşitli ayni yardımlarda bulunan Beşir Derneğinin, Kocaeli Temsilciliği’nde de ihtiyaç sahiplerine aylık yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bu çerçevede Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından, İzmit, Kandıra, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerinin daha önce tespit edilen gıda ve temizlik ihtiyaçlarının dağıtımı yapıldı. Yaptığı her yardımla, sadece dağıtım yapmayı değil, kişinin gerçek ihtiyacını çözmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda yeni yardım modelleri geliştirerek faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, söz konusu aylık yardımlarla ihtiyaç sahibi 78 ailenin yüzünü güldürdü.