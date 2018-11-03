Gıda, giyim, yakacak, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda Türkiye’nin her ilinde çeşitli ayni yardımlarda bulunan Beşir Derneğinin, Kocaeli Temsilciliği’nde de ihtiyaç sahiplerine aylık yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bu çerçevede Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından, İzmit, Kandıra, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerinin daha önce tespit edilen gıda ve temizlik ihtiyaçlarının dağıtımı yapıldı. Yaptığı her yardımla, sadece dağıtım yapmayı değil, kişinin gerçek ihtiyacını çözmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda yeni yardım modelleri geliştirerek faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, söz konusu aylık yardımlarla ihtiyaç sahibi 78 ailenin yüzünü güldürdü.
Bugün 13:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Gıda, giyim, yakacak, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda Türkiye’nin her ilinde çeşitli ayni yardımlarda bulunan Beşir Derneğinin, Kocaeli Temsilciliği’nde de ihtiyaç sahiplerine aylık yardımlar kesintisiz devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:05 TSİ - Gündem
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz