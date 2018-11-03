Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve şimdiye kadar hiç aksatılmadan gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisinin sonuncusu Yenidoğan’da yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürlerinin katıldığı inceleme gezisinde mahalle muhtarı Ayhan Karayel de hazır bulundu. Başkan Doğan ve beraberindekiler, Yenidoğan’da adım atmadık cadde sokak bırakmadılar. Esnaflara hayırlı kazançlar dileyen, vatandaşlarla sohbet eden, onların istek ve şikayetlerini dinleyen Doğan, inceleme gezisinin sonunda bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Bugün 13:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
Yenidoğan’da mahalle turu
Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve şimdiye kadar hiç aksatılmadan gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisinin sonuncusu Yenidoğan’da yapıldı.
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Bugün 13:05 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz