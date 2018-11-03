28 yaşındaki genç, kendini vurdu!

Alınan bilgi ve iddialara, Körfez’de ikamet eden göre S.K. isimli genç evde kimsenin olmadığı esnada kafasına yastık koyarak tabanca ile şakağına ateş etti. Eve dönen anne, evladını kanlar içinde yatarken buldu. Olay hemen sağlık ekipleri bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan genci, SEKA Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.