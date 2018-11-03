Olay, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir boya fabrikasının deposundaki su motorundan çıkan yakıtın tutuşması neticesinde yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen yangın ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 13:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Başiskele'de bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Bugün 13:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz