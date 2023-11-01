Fatma Seher’de anlamlı kutlama!

COŞKU YAŞANDI

İzmit Akpınar Mahallesi’nde yer alan Fatma Seher Ortaokulu’nda güzel ve başarılı çalışmalara devam ediliyor. Deneyimli eğitimci kadrosu ile hizmet veren okulda, geçtiğimiz gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel çok güzel bir kutlama programı yapıldı. Fatma Seher Ortaokulu’nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı. Öğretmenleri eşliğinde hazırlıklarını yapan öğrenciler; şiirler, şarkılar, oratoryolarla 100. yılın coşkunu yaşadı.

TAM NOT ALDI

Okul bahçesinde velilerin de katılımı ile gerçekleştirilen törenlerin en akılda kalıcı olanı ise, bir öğrencinin eline aldığı gazetelerle Cumhuriyet’in ilanını duyurması oldu. Büyük emek vererek hazırlanan gazetelerin bir kısmını çantasına koyan, bir kısmını da elinde sallayarak Cumhuriyet’in ilan edildiğini haykıran öğrenci, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden tam not aldı.

100 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Ortaokul Müdürü Tuncer Yavuz, bu güzel kutlama programını hazırlayan eğitimci kadrosuna ve programa katılan velilere teşekkürlerini iletti. Okulun Türkçe Öğretmeni Murat Çelik ise özel gösteri hakkında, “Bundan tam 100 yıl önce halkımız cumhuriyeti bir çocuk kahramanının ağzından duymuştu. Fatma Seher öğrencileri de bu anı canlandırdı. Elinde gazete, o ilk heyecanla tüm koridorlarda, bahçede cumhuriyetin ilanı duyuruldu” dedi.