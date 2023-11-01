SIKI DUR GÖZTEPE KÖRFEZ GELİYOR

EKSİK YOK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz, pazar gününden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca pazartesi günü izin yapan Yeşil - Siyahlılar, maçtan bir gün önceye kadar çalışmalarını sürdürecek. Temsilcimiz cuma günü İzmir’e yola çıkacak ve burada bir gün konaklayacak.