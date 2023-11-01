SIKI DUR GÖZTEPE KÖRFEZ GELİYOR

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Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz, pazar gününden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca pazartesi günü izin yapan Yeşil - Siyahlılar, maçtan bir gün önceye kadar çalışmalarını sürdürecek. Temsilcimiz cuma günü İzmir’e yola çıkacak ve burada bir gün konaklayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.