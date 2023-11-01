01 Kas 2023 - 10:45- Spor

SIKI DUR GÖZTEPE KÖRFEZ GELİYOR

Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcular ter döküyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
SIKI DUR GÖZTEPE KÖRFEZ GELİYOR mask

EKSİK YOK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz, pazar gününden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Yalnızca pazartesi günü izin yapan Yeşil - Siyahlılar, maçtan bir gün önceye kadar çalışmalarını sürdürecek. Temsilcimiz cuma günü İzmir’e yola çıkacak ve burada bir gün konaklayacak.
# Kocaelispor, Göztepe, yeşil, İzmir

01 Kas 2023 - 10:45 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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