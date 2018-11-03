Dün geçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Kocaeli'den Türk Telekom Stadyuma giden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener kalp krizi geçirmiş, daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şener'in ailesine Fenerbahçeli futbolcular başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın pekçok noktasından taziye mesajları geliyor. Şener'in cenazesinin günü de netleşti. Merhum Koray Şener, yarın (Pazar) Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda düzenlenecek olan cenaze merasiminin ardından Körfez İlçesi Mimar Sinan Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhum Koray Şener'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve ailesin baş sağlığı dileriz.
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Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak
Derbi maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz