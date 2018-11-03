Koray Şener'in cenazesi yarın Körfez'den kaldırılacak

Dün geçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Kocaeli'den Türk Telekom Stadyuma giden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener kalp krizi geçirmiş, daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şener'in ailesine Fenerbahçeli futbolcular başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın pekçok noktasından taziye mesajları geliyor. Şener'in cenazesinin günü de netleşti. Merhum Koray Şener, yarın (Pazar) Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda düzenlenecek olan cenaze merasiminin ardından Körfez İlçesi Mimar Sinan Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhum Koray Şener'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve ailesin baş sağlığı dileriz.