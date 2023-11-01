01 Kas 2023 - 10:48- Spor G: 01 Kas 2023 - 11:37

KOCAELİSPOR İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARINIZI GÖNDERİN YAYINLAYALIM

İÇİMDEKİ KÖRFEZ AŞKI BAMBAŞKAAAA BU BÜYÜK TARAFTARINLA ÇOK YAŞA

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİSPOR İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARINIZI GÖNDERİN YAYINLAYALIM mask
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Kocaelispor’un tribünlerindeki ailelerin sayısı son üç yılda hızla arttı. Karı-koca çocuklar, 7’den 77’ye herkes stadın yolunu tutuyor. Yeni stat maç izleme anlamında harika. Bir de şu İZAYDAŞ kokusu ve trafik cehennemi olmasa… İşte tribündeki Kocaelispor aileleri… (Sizler de fotoğraflarınızı gönderin, yayınlayalım…)

Göndereceğiniz mail adresi: [email protected]
# Kocaelispor, Maç

01 Kas 2023 - 10:48 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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