KOCAELİSPOR İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLARINIZI GÖNDERİN YAYINLAYALIM

Kocaelispor’un tribünlerindeki ailelerin sayısı son üç yılda hızla arttı. Karı-koca çocuklar, 7’den 77’ye herkes stadın yolunu tutuyor. Yeni stat maç izleme anlamında harika. Bir de şu İZAYDAŞ kokusu ve trafik cehennemi olmasa… İşte tribündeki Kocaelispor aileleri… (Sizler de fotoğraflarınızı gönderin, yayınlayalım…)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.