Hyundai Assan’dan sıfır faiz fırsatları

i30 modelinde 26 bin TL’ye varan nakit indirimi sunuluyor. Yeni Tucson Dizel’de ise dileyen 15.100 TL’ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modelleriyle 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak ekonomiye katkıda bulunan Hyundai Assan, Kasım ayında geçerli olmak üzere yeni bir satış kampanyası düzenledi. Geçtiğimiz günlerde alınan ÖTV indirim kararının ardından müşterilerine daha avantajlı fiyatlar sunan Hyundai Assan, özellikle i30 modelindeki 26.000 TL’ye varan indirimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

YENİ İ20, HURDA İNDİRİMİ

Markanın İzmit’teki fabrikasında üretilen i10 ve i20 modelleri, tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 30.000 TL 12 ay kredi kullanımı için 0 faiz olanağı sunuyor. Hyundai i10, 70.837 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken hurda indirimi de eklendiği zaman bu rakam 62.837 TL’ye kadar düşmüş oluyor. Bu indirimler Yeni i20 modelinde de uygulanıyor. 80.702 TL’den başlayan fiyatlara sahip Yeni i20, hurda indirimiyle 72.702 TL’lik bir giriş fiyatı sunuyor. Nakit olarak satın almak isteyenlere de 8.800 TL’ye varan indirim de bulunuyor.

DİZEL OTOMATİK

Hyundai’nin çevre dostu otomobillerinden biri olan IONIQ Hybrid ise 171.528 TL’den başlarken bu rakam hurda indirimi dahil edildiğinde 168.528 TL’ye kadar düşüyor. IONIQ modelinde ayrıca 40.000 TL 12 ay kredi için 0 faiz imkanı bulunuyor. Aynı kredi koşulları KONA’da da geçerli. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de satışa sunulan Yeni Tucson ise özellikle dizel otomatik versiyonuyla otomobil severlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hyundai Assan, Tucson modelinde de 50.000 TL 12 ay 0 faiz kredi imkanı veya 15.100 TL’ye varan nakit indirim desteği sunuyor.