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Assan Hanil ödül kazandı

Otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Yılın SAP Projeleri Ödül Töreni’nde “Yılın Ana Veri Yönetimi” ödülünü kazandı.

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Otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Yılın SAP Proje Ödül Töreni’nde “Yılın Ana Veri Yönetimi” ödülünü kazandı. SAP Now İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen törende Assan Hanil adına ödülü, şirketin CFO’su Osman Başaran teslim aldı.

ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Şirket olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini söyleyen Başaran, bu kapsamda tüm iş süreçlerini yeniden tasarlamak ve dijitalleştirmek üzere Doruk Projesi (SAP S/4 HANA 1610)’ni hayata geçirdiklerini belirtti. Bu projeyle kurumsal bir dönüşüm süreci içine girdiklerini ifade eden Başaran, projenin ülkemiz otomotiv sektöründe “Simple Lojistik” kullanılarak yapılan ilk proje olduğunu vurguladı. Bu sayede Assan Hanil’in, sahip olduğu alt yapıyla büyük veriyi anlık ve hızlı olarak analiz edebildiğini, problemler oluşmadan sisteme müdahale edilebildiğini anlatan Başaran, “Yapılacak yatırımlarda, Doruk’un esnek ve hızlı entegrasyon avantajını kullanarak etkin karar alma fırsatları yakalayabileceğiz” şeklinde konuştu. Kazandıkları SAP ödülünün Doruk projesinin hedef adımlarından biri olan MDG (Master Data Governance) modülü ile geldiğini söyleyen Başaran, “Türkiye’de ve dünyada SAP S/4 HANA yapısında çok fazla örneği olmayan bir çalışma yaptık” diye konuştu.

“ÖDÜLÜN SAHİBİ TÜM ASSAN HANİL EKİBİ”

Başaran, alınan ödülün kendileri için önemini şu cümlelerle ifade etti: "Türkiye’deki diğer SAP yatırımlarını geride bırakarak aldığımız bu ödülün Ana Veri Yönetimi olması ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Ana Veri Yönetimi, kurumdaki tüm iş birimlerinin dahil olduğu ve ortak yönettiği bir süreç. Bu nedenle elde ettiğimiz başarı sadece bir kişi ya da bir departmana ait olmayıp tüm Assan Hanil ailesinin katkılarıyla gerçekleşti. Bu ödülün sahibi, Assan Hanil’in tüm çalışanları ve danışman ekibidir."

Bugün 14:27 TSİ - Ekonomi

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