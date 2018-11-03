Doğan’dan Dentapol’e hayırlı olsun ziyareti

Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray ile Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Burak Kapılı ortaklığı ile kurulan polikliniği yaptığı ziyarette Başkan Doğan“ şehrimizde yeni işyerlerini açılması bizi mutlu ediyor. İzmit her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yeni işyerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor, yeni istihdam kapıları açılıyor. Genç meslektaşlarımızın hizmete açmış olduğu işletmelerinde kendilerine hayırlı ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Belediye Başkan Doğan’ın ziyaretlerinin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Diş Hekimi Dr. Esra Demir de, “Çok heyecanlıyız. Doktor Belediye Başkanı olarak sizin ziyaretiniz ve güzel dilekleriniz bize ayrı bir heyecan ve güç verdi” dedi.