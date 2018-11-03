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Doğan’dan Dentapol’e hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarında geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Dentapol Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray ile Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Burak Kapılı ortaklığı ile kurulan polikliniği yaptığı ziyarette Başkan Doğan“ şehrimizde yeni işyerlerini açılması bizi mutlu ediyor.  İzmit her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yeni işyerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor, yeni istihdam kapıları açılıyor. Genç meslektaşlarımızın hizmete açmış olduğu işletmelerinde kendilerine hayırlı ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. 

“ÇOK HEYECANLIYIZ”

Belediye Başkan Doğan’ın ziyaretlerinin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Diş Hekimi Dr. Esra Demir de, “Çok heyecanlıyız. Doktor Belediye Başkanı olarak sizin ziyaretiniz ve güzel dilekleriniz bize ayrı bir heyecan ve güç verdi” dedi.

Bugün 14:30 TSİ - Sağlık

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