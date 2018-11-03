İstanbul Havalimanı'na 39 bin rezervasyon

İstanbul Havalimanı'ndan 31 Ekim tarihi itibariyle tarifeli uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, bu güne kadar uçuşlara yapılan rezervasyon sayısının 39 bini aştığı açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, İzmir, Ercan (Kuzey Kıbrıs) ve Bakü'ye İstanbul Havalimanı bağlantılı yapılan toplam rezervasyon sayısı 39 bini aştı. Devam eden uçuşlarımızda promosyon fiyatları ile uçma şansını kaçırmayın" dedi.