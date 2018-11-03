İstanbul Havalimanı'ndan 31 Ekim tarihi itibariyle tarifeli uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, bu güne kadar uçuşlara yapılan rezervasyon sayısının 39 bini aştığı açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, İzmir, Ercan (Kuzey Kıbrıs) ve Bakü'ye İstanbul Havalimanı bağlantılı yapılan toplam rezervasyon sayısı 39 bini aştı. Devam eden uçuşlarımızda promosyon fiyatları ile uçma şansını kaçırmayın" dedi.
Bugün 14:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
İstanbul Havalimanı'na 39 bin rezervasyon
İstanbul Havalimanı'ndan 31 Ekim tarihi itibariyle tarifeli uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, bu güne kadar uçuşlara yapılan rezervasyon sayısının 39 bini aştığı açıklandı.
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Bugün 14:31 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz