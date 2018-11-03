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Bugün 14:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:33 TSİ )

Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik!

Pasaportlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Yeşil pasaport alabilmek için her yıl ihracat şartı kaldırıldı. Son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, ihracatçı yeşil pasaport alabilecek.

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İhracatçıların hususi damgalı pasaport  çıkarma şartları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklayama göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi  için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek  son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.

ÜÇ YILIN İHRACAT ORTALAMASI
 
Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için “her takvim yılında ihracat yapmak şartı” kaldırıldı.İhraçatçı artık son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda ise,  firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017'de başlayan uygulama kapsamında ihracat  yapan firma yetkililerine bugüne kadar  7 bin 294 hususi  damgalı  pasaport verildi.

Bugün 14:31 TSİ - Ekonomi

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