Pasaportlar ile ilgili çok önemli değişiklik!

İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklayama göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.
ÜÇ YILIN İHRACAT ORTALAMASI
Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için “her takvim yılında ihracat yapmak şartı” kaldırıldı.İhraçatçı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017'de başlayan uygulama kapsamında ihracat yapan firma yetkililerine bugüne kadar 7 bin 294 hususi damgalı pasaport verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz