Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilmesi kararının alınması sonrasında, Ziraat Bankası’nın da 81 ildeki 126 şubesi ile hafta sonu bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edeceği öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak şubeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecek. 5 Kasım ise bedelli askerlik tahsilatları için son gün bankanın tüm şubelerinden tahsilat imkanı mevcut.