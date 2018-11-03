Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilmesi kararının alınması sonrasında, Ziraat Bankası’nın da 81 ildeki 126 şubesi ile hafta sonu bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edeceği öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak şubeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecek. 5 Kasım ise bedelli askerlik tahsilatları için son gün bankanın tüm şubelerinden tahsilat imkanı mevcut.
Bugün 14:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı’nca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilmesi kararının alınması sonrasında, Ziraat Bankası’nın da 81 ildeki 126 şubesi ile hafta sonu bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edeceği öğrenildi.
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Bugün 14:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz