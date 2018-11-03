Albayrak: Arzu ettiğimiz hedefi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konut-Der), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetimleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti." ifadesini kullandı.
DENGELEME SÜRECİ
Bakan Albayrak, 'Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz