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Albayrak: Arzu ettiğimiz hedefi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut  Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konut-Der), Otomotiv Sanayii Derneği  (OSD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Türkiye Beyaz Eşya  Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetimleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun  etti." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konut  Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konut-Der), Otomotiv Sanayii Derneği  (OSD), Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Türkiye Beyaz Eşya  Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) yönetimleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun  etti." ifadesini kullandı.

DENGELEME SÜRECİ

Bakan Albayrak, 'Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı  söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun  etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız.” dedi.

Bugün 14:33 TSİ - Ekonomi

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