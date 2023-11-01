Anlamsız karar iptal edilsin diye Göztepeliler de seferber oldu: YASAK KALKIYOR!

Son dakika bilgisi geldi. Resmi olarak açıklanmasa da güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgileri göre, yasak kalktı. Bu karar heyecan ve sevinç yaşattı. İzmir deplasmanlarına her zaman özel önem veren Kocaelispor taraftarı, bu kez rakip Göztepe taraftarının da desteğiyle deplasman yasağını deldi. Birkaç saat sonra resmi açıklama bekleniyor. Kocaelispor taraftarı kararı heyecanla karşıladı. İzmir Valiliği’nin de resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
# Kocaelispor, Göztepe, karar, deplasman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.