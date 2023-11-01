01 Kas 2023 - 11:07- Spor G: 01 Kas 2023 - 11:24

Anlamsız karar iptal edilsin diye Göztepeliler de seferber oldu: YASAK KALKIYOR!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Anlamsız karar iptal edilsin diye Göztepeliler de seferber oldu: YASAK KALKIYOR! mask

Son dakika bilgisi geldi. Resmi olarak açıklanmasa da güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgileri göre, yasak kalktı. Bu karar heyecan ve sevinç yaşattı. İzmir deplasmanlarına her zaman özel önem veren Kocaelispor taraftarı, bu kez rakip Göztepe taraftarının da desteğiyle deplasman yasağını deldi. Birkaç saat sonra resmi açıklama bekleniyor. Kocaelispor taraftarı kararı heyecanla karşıladı. İzmir Valiliği’nin de resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
# Kocaelispor, Göztepe, karar, deplasman

01 Kas 2023 - 11:07 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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