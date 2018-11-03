Sarıbay, Türk Diyanet Vakıf Sen’i tebrik etti

Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve eski şube başkanı Numan Uysal, önceki gün CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti. Yerel seçimler öncesinde başarı dileklerini ileten Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi eski Başkanı Numan uysal, “Yoğun bir sürece girdiğinizi biliyoruz. Nezaket içerisinde ve sağlıklı bir ortamda geçmesini istediğimiz yaklaşan seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz, sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

SARIBAY KUTLADI

Geçtiğimiz aylarda başkanlık görevini devralan Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ise sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Sendikanızın din insanlarının çalışmaları noktasında her zaman yürüttüğü örnek tavırdan dolayı sizleri kutluyorum. Ziyaretiniz ile göstermiş olduğunuz nezaketten ötürü de yönetimim adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.