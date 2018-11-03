Kaplan, eğitim verdi

Derince Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı kurs merkezinde onlarca branşta kursa ev sahipliği yapan DER-MEK’te bu kez çok önemli bir etkinlik daha düzenlendi. Derince Belediyesi’nin Bilinçli Ebeveyn, Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği ve Kocaeli Anneleri Derneği ile birlikte düzenlediği Diyetisyen Ercan Kaplan ile “Öze Dönüş” yolculuğunda kapsamındaki program Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Kusachi DER-MEK binasında gerçekleşti.

Etkinlik Yenikent’te Devam Edecek

Etkinlikte Diyetisyen Ercan Kaplan, beslenme eğitimi ile ilgili önemli bilgiler verirken, Maide Restaurant’ın şefi Murat Sarıkaya da evde siyez unundan ekmek yapımını gösterdi. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya’nın da hazır bulunduğu etkinliğe katılan kursiyerlere evde sağlıklı ekmek yapmanın yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi. DER-MEK bünyesinde gerçekleşen “Öze Dönüş” etkinlikleri Kusachi’nin ardından önümüzdeki hafta Yenikent’te devam edecek.