Körfez’e 400 milyon liralık yatırım yapıldı

Körfez Belediyesi son 4 yılda hayata 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi. 32 milyon liralık yatırımla tamamlanan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde eğitim başlarken, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda da hareketlilik getirdi. İki diğer vizyon proje Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi’nde de çalışmalarda sona doğru gelindi.

TEK TEK HAYATA GEÇİRİLDİ

Körfez Belediyesi Suriye’nin Azez Kenti’ndeki Türkmen Köyü’nde 550 öğrenci kapasiteli 7 derslikli bir okul yaptırdı, eğitime başladı. Eğitim dışında; Kocaeli’nin en modern müftülük binası, cami, Kuran kursları, bilgi evleri, ozanlar çadırı, spor kompleksleri ve er meydanı gibi büyük projeler de tek tek hayata geçirildi. Büyük projeler tek tek hayata geçerken, halkın içinde olan Başkan Baran, yapılan projeleri vatandaşların talep ve önerilerine göre yön verdi.

600 DÖNÜM YER KAZANDIRILDI

Kamulaştırma çalışmaları ile İsmail Baran döneminde Körfez’e 600 dönüm yer kazandırılırken, Başkan Baran’ın talimatı ile bir yıl önce başlatılan ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kiralık araç dönemini tamamen sona erdirildi ve tamamı Körfez Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla belediyeye 100 yeni araç kazandırıldı.