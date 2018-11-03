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Bugün 14:50 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:54 TSİ )

Toyota eleman alacak!

Sakarya’da kurulu Toyota fabrikası eleman alacağını duyurdu.

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Sakarya’da kurulu Toyota fabrikası eleman alacağını duyurdu. Toyota, Sakarya, Kocaeli, Düzce bölgesinde ikamet eden, vardiyalı çalışabilecek üretim elemanları arıyor. Adayların teknik lise, meslek lisesi veya düz lise mezunu olması isteniyor.

Aranan Nitelikler:

Üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere;

• Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi veya  genel lise mezunu

• Kocaeli, Sakarya veya Düzce illerinde ikamet edebilecek

• Vardiyalı çalışabilecek

• Bay adaylar için  askerlik hizmeti tamamlanmış veya en az 1 yıl tecilli

Detaylı bilgi almak ve doğrudan başvuru yapmak için lütfen arayınız.

Tel: 0533 153 70 71      

       0533 153 69 99

       0264 295 1013

       0264 295 1690

       0264 295 1155

       0264 295 1061

Bugün 14:50 TSİ - Ekonomi

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