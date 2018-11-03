Toyota eleman alacak!

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Sakarya’da kurulu Toyota fabrikası eleman alacağını duyurdu. Toyota, Sakarya, Kocaeli, Düzce bölgesinde ikamet eden, vardiyalı çalışabilecek üretim elemanları arıyor. Adayların teknik lise, meslek lisesi veya düz lise mezunu olması isteniyor.

Aranan Nitelikler:

Üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere;

• Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi veya genel lise mezunu

• Kocaeli, Sakarya veya Düzce illerinde ikamet edebilecek

• Vardiyalı çalışabilecek

• Bay adaylar için askerlik hizmeti tamamlanmış veya en az 1 yıl tecilli

Detaylı bilgi almak ve doğrudan başvuru yapmak için lütfen arayınız.

Tel: 0533 153 70 71

0533 153 69 99

0264 295 1013

0264 295 1690

0264 295 1155

0264 295 1061