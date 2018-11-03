Toyota eleman alacak!

Sakarya’da kurulu Toyota fabrikası eleman alacağını duyurdu. Toyota, Sakarya, Kocaeli, Düzce bölgesinde ikamet eden, vardiyalı çalışabilecek üretim elemanları arıyor. Adayların teknik lise, meslek lisesi veya düz lise mezunu olması isteniyor.
Aranan Nitelikler:
Üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere;
• Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi veya genel lise mezunu
• Kocaeli, Sakarya veya Düzce illerinde ikamet edebilecek
• Vardiyalı çalışabilecek
• Bay adaylar için askerlik hizmeti tamamlanmış veya en az 1 yıl tecilli
Detaylı bilgi almak ve doğrudan başvuru yapmak için lütfen arayınız.
Tel: 0533 153 70 71
0533 153 69 99
0264 295 1013
0264 295 1690
0264 295 1155
0264 295 1061
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz