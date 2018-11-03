Eryarsoy: İlçe başkanlarının istifa etmesi gerekmiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da topladığı Merkez ve Karar Yürütme Kurulu (MKYK)’nun ardında AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, basının karşısına geçti. MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Av. Emine Macit Zeybek’in kritik toplantıda yer aldığını ve kendisiyle görüşüp sıcağı sıcağına haberler aldığını ifade eden Eryarsoy, önceki günlerde gündeme gelen ilçe başkanları istifasıyla ilgili konuştu. Abdullah Eryarsoy istifası beklenen ilçe başkanlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “MKYK üyemiz Emine Zeybek hanımın bana verdiği bilgi doğrultusunda, ilçe başkanlarının istifasıyla ilgili bir konuşma gerçekleşmemiş. Geçen hafta yaptığımız toplantıda yarın akşama da kadar bilginin gelmesini bekliyoruz” dedi.

“BAŞKANLARDAN BAŞVURU ALINMAYACAK”

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy konuşmasının devamında, “Dün MKYK toplantımız sonrasında parti sözcümüz Ömer Çelik seçim takvimini açıkladı. Partimizde belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için 5 Kasım günü başlayacak ve 12 Kasım’a kadar sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için il başkanlığına, ilçe başkanlıkları için il ya da ilçe başkanlıklarına yapılacak. Çıkan karar doğrultusunda mevcut belediye başkanlarından başvuru alınmayacak. Meclis üyelikleri için ise son tarih 3 Aralık olarak belirlendi.

“TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 10 bin TL, ilçe belediye başkanlıkları için 7 bin TL yatırılması gerekiyor diyen Eryarsoy, “ Kadın adaylarımız için bu ücret belirlenen ücretin yarısı, engelli adaylarımız için ise 4’te biri şeklinde belirlendi. Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerimizden başvuru yapmak için istifa zorunluluğu yok. Sadece meclis üyeliği için başvuru yapacaklar istifa etmek zorundalar. Başvuru tarihi sona erince Genel Merkezimizin belirleyeceği bir tarihte temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklaması öncesinde aday adaylarımız kendilerini tanıtmak için ilçelerimizde danışma toplantıları yapacağız.

“İSTİFA KONUSU KONUŞULMADI”

İlçe başkanlarının belediye başkanlıkları için istifa edecekleri şeklinde çıkan haberlere açıklık getiren Eryarsoy, “İlçe başkanlarımızın istifalarının onaylandığı şekilde haberler çıktı fakat Genel Merkez’imizden bize gelen bir bilgi yok. MKYK üyemiz Emine Zeybek hanımın bana verdiği bilgi doğrultusunda ilçe başkanlarının istifasıyla ilgili bir konuşma gerçekleşmemiş. Geçen hafta yaptığımız toplantıda yarın akşama da kadar bilginin gelmesini bekliyoruz” dedi.