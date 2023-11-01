 “MTV’ye %100 zam mı geliyor?”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e hitap eden Gergerlioğlu, “Önümüzdeki sene MTV'ye yüzde 100 zam yapıyorsunuz herhalde? Ben bunu anladım, siz de herhâlde bir açıklama yaparsınız. MTV için "Bu sene 71 milyar lira elde ettik." diyorsunuz, seneye 69 milyar. Bu ne demek? Bu sene yüzde 100 zam olduğuna göre seneye de bu değerler üzerinden yüzde 100 zam yapılacak anlamına geliyor. Siz açıkladınız bunu ama bir taraftan da "Enflasyon bu sene yüzde 65, seneye de yüzde 33 olacak." dediniz. Şimdi, seneye yüzde 33 olmuşken MTV'ye de yüzde 100 zam gelecek herhâlde. Sanırım, bu, pek reddedebileceğiniz bir husus değil.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın parasına çökülmüş

KHK'yle kapatılan kurumların ve buralarda parası olan insanların mağdur edildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Mesela "Mehmet Talyurt" isimli bir vatandaş bize başvurmuş. Kütahya Konuralp Ortaokuluna erken eğitim ücreti olarak 2016'da 8.900 yüz lira para yatırmış. Okul kapatılınca yedi yıldır parasını alamamış. Bize başvurdu, ben de size soru önergesiyle başvurdum ama verdiğiniz cevap yani işte "Bürokratik işlemler sürmektedir." falan gibi. Ya, benim gördüğüm, Deli Dumrul gibi vatandaşın parasına çökülmüş. Vatandaş nereden bilsin bu okul kapatılacak? Erken kayıt diye 8.900 lira vermiş, yedi yıldır parasını alamıyor; bunu anlamak mümkün değil. Cevabınız da burada ve cevapta da maalesef hiçbir şey denmemiş bana, sonuçta, giden de vatandaşın parası olmuş. Böyle çok vakalar var.” şeklinde konuştu.

KHK’lıları vatandaşlıktan da mı attınız?

KHK’lılara bankalarda kredi verilmediğini belirten Gergerlioğlu, “İkinci bir vakada bu, skandal bir durum. Sayın Bakan, bankanın ismini de vereceğim, Vakıfbank Erdemli Şubesi- deprem sonrası, KHK'yle ihraç edilmiş bir öğretmenin eşi deprem kredisi almak için Vakıfbank Erdemli Şubesine gidiyor, 100 bin lira kredi talep ediyor; kızı alabilirken kendisi alamıyor. "Niye alamıyorum?" diyor, bankadan öğreniyor ki eşi KHK'yle ihraç edildiği için kendisi deprem kredisi alamıyor. Şimdi, bunu anlamak mümkün değil. Eşi de EĞİTİM SEN'li bir öğretmen arkadaşımız. Yargısal bir süreci de yok, sanırım, takipsizlik, beraat almış yani hiçbir yargısal sorunu yok ve en insani bir durumda, deprem kredisinde bile KHK'yle ihraç edilen bir kişi mağdur ediliyor. Bırakın o kişiyi, eşi mağdur ediliyor; eşinden dolayı vermediğini banka apaçık bir şekilde söylüyor. Şimdi, bunun gibi vakalar daha çok var. Bakın, ben size soru önergeleriyle de sordum. Vatandaş Sultan Alparslan Ark Kocaeli Gebze Yapı Krediye gitmiş, hesabına emekli ikramiyesi yatmış "KHK'li olduğum için hesap açılmak istenmiyor mu? dedim, görevli ise Genel Müdürlüğün izin vermesi gerektiğini söyleyerek maaşımı veremeyeceğini söyledi." Daha sonra vatandaş bana başvurdu, ben sosyal medyada, soru önergelerinde gündeme getirdim; siz de zaten cevap vermişsiniz. Önceden "Bu parayı veremeyiz, bu işlemi yapamayız." denilmiş ama biz gündeme getirmişiz, soru önergeleri ve sosyal medyada gündem etmişiz; vatandaş parasını ancak öyle alabilmiş. Şimdi, bir kişi böyle KHK'yle ihraç edildikten sonra vatandaşlıktan da atılıyor, hayattan da atılıyor; bunu anlamak mümkün değil. Vatandaşlar bir kuruma para yatırıyor ve oradan bir daha parasını falan alamıyor. Mesela, bir başka vatandaş, Fethi Yavuz bana başvurmuş "Traktör alacaktım, bankaya, Vakıfbanka gittim, KHK'li olduğumuz için kredi alamadım." Bakın, bütün bunlar hepsi bilgi, belge hepsi... Veyahut da bir başka vatandaş, Burak Sanver "Şirketime, mallarıma kayyım atandı, 2018 yılından beri hiçbir kanuni gerekçe olmadan, saçma bahanelerle TMSF kayyım atadı, şirketimin tamamına atandı. Daha sonra, benim şirketimde mali suç işlendiğine dair hiçbir MASAK raporu yok, vergi denetim raporu düzenlenmedi, mali suç işlendiği iddiasıyla kayyıma devredilen şirketimin suçunu araştırması için beş senedir müfettiş ya da uzman tayin edilmemiştir. Vatandaş bende hiçbir şey yok diyor ama mağdur. Bakın, bu önergeleri hep size sorduk ama tatminkâr bir cevap alamıyoruz. Yine, bakın, Mehmet Salih Kılıç QNB Bankasına, Enparaya kredi için başvuruyor ve KHK'yle ihraç olduğu için kredi kartı alamamış... Bunun gibi birçok vaka var.” ifadelerini kullandı.

Emeklinin hâli perişan

Tüm emeklilerin umutla beklediğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Bugün emekliler için ne diyeceksiniz? Emeklinin hâli gerçekten perişan. Biz sahada dolaşıyoruz, siz belki görmüyorsunuz ama biz, vatandaşla birebir temastayız, gerçekten, bunu kaldırabilecek halleri yok artık. İmza kampanyaları yapıyorlar, uğraşıyorlar, yürüyüş yapmak istiyorlar. Çekilecek, kaldırılabilecek bir durum da değil gerçekten. Emekli için bugün bir şeyler söylemenizi milyonlar bekliyor.” dedi.

HDP'li belediyelere el konulması için mi kullanıldı?

Bakan Şimşek’ten cevap isteyen Gergerlioğlu, “Maliye Bakanlığı pay alacaklarına karşılık bugüne kadar hangi belediyelere temlik anlaşmasına onay vererek kefil oldu, hangi belediyeleri reddetti? Bir de uhdesindeki belediye verilerini resmî kayıt olmadan neden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısıyla paylaştı? Bunlar HDP'li belediyelere el konulması için kullanıldı mı? Hâlâ AK PARTİ'yle bu hesap bilgileri paylaşılıyor mu? Bu sorumun net bir cevabını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.