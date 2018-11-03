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Bugün 15:23 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:24 TSİ )

Sinan Dereli’de büyüleyici seminer

İzmit M.Sinan Dereli Ortaokulu'nda, Alman metodu Köln Üniversitesi patentli, ilginç ve keyifli bir eğitim programı verildi.

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İzmit M.Sinan Dereli Ortaokulu'nda, insanların kendilerini keşfetmelerini,  beyinlerini tanımalarını ve şifrelerini çözmesini sağlamak için düzenlenen Alman metodu Köln Üniversitesi patentli, ilginç ve keyifli bir eğitim programı verildi. M.Sinan Dereki Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Tamamen eğlenceye dayalı etkinlikte eğitim veren Derin Beyin Kurucusu Oğuzhan Gözek programın, çocuklar başta olmak üzere, gençlere, öğretmenlere, sporculara kısaca 7’den 70’e herkese uyarlanabilir olduğunu dile getirdi.

PROGRAMI ANLATTI

Çocukların ilgisini, merakını ve tutkusunu çeken içerikler sunulması gerektiğini söyleyen Gözek, "Çocuklar severek ve merak ederek öğrenirse, o bilgiyi hiç bir zaman unutmuyorlar. Bilgi verme devri bitti. Önemli olan bu dünyaya nasıl bir çocuk bırakacağımız. geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı özellikle dört duvar arasında sınıflarımızda hareketsiz bırakıyoruz. Doğasında ve atalarında hareket etmek zorunda olduğu bedenleri hiçe sayıyoruz. Oysaki bedenimiz hareket ederse beyne daha fazla oksijen gider. Beynimizin yakıtı oksijen ve glikoz” dedi. 

Bugün 15:23 TSİ - Eğitim

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