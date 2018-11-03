İlçede yaptığı kentsel dönüşüm projelerinde başarı elde eden Gölcük Belediyesi, bu konuda adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Gölcük şehir merkezindeki eski sanayinin yerine Hisareyn Karaköprü mevkiinde modern, çağdaş yeni bir sanayi sitesi ve oto galericiler sitesinin yapımı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve ekibi 25 Ekim’de dükkan sahiplerine anahtarlarını vermeye başladılar. Muhtelif büyüklüklerde toplam 416 adet dükkandan oluşan sanayi sitesi ve oto galericileri sitesinin, modern görünümü geniş kullanım alanları ve bulunduğu mevki itibariyle Gölcük’e büyük katkı sunması bekleniyor
Bugün 15:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Kentsel dönüşümde Gölcük’ün başarısı
Gölcük Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde başarılı uygulamalarıyla adından söz ettiriyor.
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Bugün 15:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz