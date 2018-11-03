Kentsel dönüşümde Gölcük’ün başarısı

İlçede yaptığı kentsel dönüşüm projelerinde başarı elde eden Gölcük Belediyesi, bu konuda adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Gölcük şehir merkezindeki eski sanayinin yerine Hisareyn Karaköprü mevkiinde modern, çağdaş yeni bir sanayi sitesi ve oto galericiler sitesinin yapımı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve ekibi 25 Ekim’de dükkan sahiplerine anahtarlarını vermeye başladılar. Muhtelif büyüklüklerde toplam 416 adet dükkandan oluşan sanayi sitesi ve oto galericileri sitesinin, modern görünümü geniş kullanım alanları ve bulunduğu mevki itibariyle Gölcük’e büyük katkı sunması bekleniyor